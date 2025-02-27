Кириенко назвал дату возобновления регулярных полетов из России в Абхазию

Кириенко: 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко выразил уверенность, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией, пишет RT .

«Есть полное подтверждение и абсолютная уверенность, что с 1 мая может быть запущено регулярное самолетное сообщение в аэропорт города Сухума», — сказал Кириенко.

Он уточнил, что работоспособность всех систем аэропорта была проверена первым за 30 лет тестовым рейсом в начале февраля.

28 февраля в аэропорт Сухума прибудет борт МЧС с врачами для оказания медицинской помощи абхазским детям.