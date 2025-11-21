сегодня в 16:28

Самолет с Ургантом и Гудковым совершил экстренную посадку в Мюнхене

В Мюнхене в пятницу совершил экстренную посадку самолет Airbus A319 компании Air Serbia, который летел из Лондона в Белград. На борту находились телеведущий Иван Ургант вместе с командой, в которую входит юморист Александр Гудков, сообщает SHOT .

Самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу, но спустя два часа полета был вынужден экстренно приземлиться в Мюнхене. Предварительно, посадка связана со срабатыванием датчика дыма в кабине.

В Мюнхене воздушное судно уже встречали пожарные, а также автомобили службы безопасности аэропорта.

Спустя час самолет вновь взлетел и продолжил полет до Белграда, где благополучно приземлился.

Ургант вместе с командой гастролирует по Европе. В сербской столице у них запланирован концерт вечером в пятницу.

Ранее на авиашоу в Дубае на глазах очевидцев разбился самолет. Пилот не успел катапультироваться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.