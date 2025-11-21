Не успел катапультироваться: пилот упавшего на авиашоу в Дубае истребителя погиб

сегодня в 13:51

Mash: пилот погиб во время крушения истребителя на авиашоу в Дубае

По предварительным данным, во время крушения индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае погиб пилот. Он не успел катапультироваться, сообщает Mash .

Накануне в Сети появилась информация, что из таких истребителей произошла утечка топлива. Однако в Минобороны Индии опровергли эти слухи.

Самолет разбился во время 19-й международного авиасалона Dubai Airshow. Речь идет о легком многоцелевом истребителе четвертого поколения Tejas.

В Сети появились ужасные кадры. На них видно, как самолет стремительно приближается к земле и разбивается. В воздух поднимаются клубы дыма.

Всех посетителей шоу эвакуировали. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.