Не успел катапультироваться: пилот упавшего на авиашоу в Дубае истребителя погиб

Mash: пилот погиб во время крушения истребителя на авиашоу в Дубае
По предварительным данным, во время крушения индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае погиб пилот. Он не успел катапультироваться, сообщает Mash.
Накануне в Сети появилась информация, что из таких истребителей произошла утечка топлива. Однако в Минобороны Индии опровергли эти слухи.
Самолет разбился во время 19-й международного авиасалона Dubai Airshow. Речь идет о легком многоцелевом истребителе четвертого поколения Tejas.
В Сети появились ужасные кадры. На них видно, как самолет стремительно приближается к земле и разбивается. В воздух поднимаются клубы дыма.
Всех посетителей шоу эвакуировали. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, сообщает ТАСС.
