В Российском книжном союзе вступились за «Вредные советы» Григория Остера

Как считает руководитель Российской государственной детской библиотеки, член экспертного совета Российского книжного союза по детской книге Мария Веденяпина, угроз здоровью или психике ребенка в книге «Вредные советы» Григория Остера нет, сообщает «Подъем» .

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить их из-за «сомнительных с педагогической точки зрения установок».

«У нас не было никаких претензий, со стороны читателей — так точно. Есть совершенно разные мнения — они субъективные: кому-то нравится, кому-то не нравится. С точки зрения психолого-педагогических факторов мы не видим каких-то угроз здоровью или психике ребенка. Мы, как экспертное сообщество, проверяли эти книги и никаких вредоносных массивов не обнаружили», — подчеркнула Веденяпина.

По ее словам, в последнее время в стране к детской литературе отмечается очень пристальное внимание со стороны и законодательной, и исполнительной власти, а люди без соответствующего образования ее оценивают.

Как отметила директор РГДБ, очень много среди претензий и комментариев субъективных.

Книга «Вредные советы» вышла в начале 1990-х годов. Стихотворения с советами и поучениями в веселой форме объясняют детям, как не следует себя вести.

