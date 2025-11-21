Рухнул на глазах очевидцев: истребитель разбился на авиашоу в Дубае

Момент крушения истребителя во время Dubai Airshow попал на видео

Во время 19-й международного авиасалона Dubai Airshow произошло ЧП. На глазах очевидцев разбился самолет, сообщает Mash .

По предварительным данным, крушение потерпел индийских Tejas. Это легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения.

В Сети появились ужасные кадры. На них видно, как самолет стремительно приближается к земле и разбивается. В воздух поднимаются клубы дыма.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

