Рухнул на глазах очевидцев: истребитель разбился на авиашоу в Дубае
Момент крушения истребителя во время Dubai Airshow попал на видео
Во время 19-й международного авиасалона Dubai Airshow произошло ЧП. На глазах очевидцев разбился самолет, сообщает Mash.
По предварительным данным, крушение потерпел индийских Tejas. Это легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения.
В Сети появились ужасные кадры. На них видно, как самолет стремительно приближается к земле и разбивается. В воздух поднимаются клубы дыма.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
