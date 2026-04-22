«Роскосмос» показал спутниковый снимок Земли в честь праздника

22 апреля весь мир празднует День Земли. В честь праздника «Роскосмос» поделился спутниковым снимком удивительной планеты.

В кадре изображена Земля, которой уже около 4,5 млрд лет. На фото можно увидеть Евразию, Африку и Австралию, а также Индийский океан.

Фото было сделано спутником «Электро-Л» № 5, который был запущен в феврале. Он находится на высоте в 35 тыс. километров.

День Земли отмечается ежегодно. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды и объединить общественность в борьбе за сохранение природы.

Ранее астронавты NASA впервые за 54 года сделали снимок всей Земли. Планету сфотографировали с корабля Orion во время облета Луны.

