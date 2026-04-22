Замедление российской экономики может обернуться спиралевидным спадом, который способен привести к глубокой стагнации, однако снижение ключевой ставки способно запустить механизм роста совокупного спроса и ВВП. При этом рубль на фоне сверхдоходов от энергоносителей останется сильной валютой, хотя Центробанку будет непросто одновременно удерживать инфляцию и контролировать волатильность курса, сообщил РИАМО к. э. н., доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Яков Федоров.

Эксперт предупредил, что главная опасность заключается в спиралевидном характере замедления: экономический спад ведет к падению спроса, а это влечет за собой еще больший спад, и так далее. Попав в воронку спада, потом очень тяжело развернуть этот тренд обратно к росту, поэтому замедление может трансформироваться в затяжную стагнацию.

«Вместе с тем, судя по поступающей информации, власти довольно профессионально управляют процессом и четко держат ситуацию под контролем», — считает Федоров.

Говоря о снижении ключевой ставки, эксперт отметил, что оно безусловно приведет к удешевлению кредитов и депозитов, благодаря чему начнут оживать сферы, которые прежде стагнировали из-за высоких ставок. В первую очередь это ипотека, что временно простимулирует рост цен на недвижимость. Кроме того, снижение доходности по депозитам подтолкнет граждан перенаправлять сбережения в недвижимость и на рынок ценных бумаг.

Самое важное, по словам экономиста, — рост совокупного спроса и стимулирование производства, что является сильнейшим драйвером увеличения ВВП, ведь в период высоких ставок бизнес заморозил множество инвестиционных проектов.

В ближайшее время Россия будет получать сверхдоходы от повышения мировых цен на энергоносители, поэтому про ослабление рубля стоит пока забыть.

«Сверхдоходы от продажи нефти — ярко проинфляционный фактор и Центробанку придется в очередной раз продемонстрировать все свое мастерство по удержанию инфляции, при этом не допуская значительной волатильности рубля. К сожалению, удержание инфляция в условиях противостояния укреплению рубля является сложной задачей. Судя по всему, приоритет отдается сейчас снижению ставок и инфляции, поэтому рубль будет укрепляться», — полагает Федоров.

В этой ситуации эксперт считает предпочтительными рублевые активы: облигации федерального займа, корпоративные облигации, а также акции основных бенефициаров ближневосточного кризиса — нефтяников и производителей удобрений.

Касаясь рынка труда, экономист заметил, что замедление экономики неминуемо на него повлияет: крупнейшие работодатели публично объявили о существенных сокращениях, многие другие компании замораживают прием нового персонала и проводят увольнения, широко не афишируя свои действия. При этом безработица сейчас находится на исторически низком уровне, поэтому серьезно беспокоиться о негативных социально-экономических последствиях пока не стоит. Снижение зарплат может произойти в перегретых секторах, прежде всего у офисных работников — в финансовых компаниях и у девелоперов. В то же время зарплаты рабочих специальностей будут расти дальше, так как сохраняется острый дефицит инженеров, электриков, монтажников, водителей и других специалистов.

