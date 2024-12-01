Самолет с футболистами московского «Динамо» не смог сесть в Грозном

Самолет с футбольной командой столичного «Динамо» не смог сесть в аэропорту Грозного из-за плохих погодных условий. Борт был перенаправлен в столицу Дагестана, сообщает Baza .

Ближайший к чеченской столице аэропорт расположен в Магасе, однако из-за погодных условий он также не мог принимать самолеты.

Кроме того, экипаж не смог совершить посадку в аэропорту Владикавказа, так как он был перегружен из-за того, что воздушные гавани в Грозном и Магасе были закрыты.

В итоге воздушное судно с «динамовцами» на борту направилось в Махачкалу. На предстоящий матч с «Ахматом» в Грозном футболисты отправятся на автобусах.

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