Гендиректор «Химок» Оленев о новостях о своем уходе: у меня нет такой информации

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев высказался о слухах по поводу своего ухода из клуба. Он заявил, что не слышал об этом, сообщает «Чемпионат» .

«У меня нет такой информации», — заявил Оленев.

Ранее журналисты писали, что подмосковный клуб «Химки» столкнулся с финансовыми сложностями. По информации СМИ, уже несколько месяцев сотрудники и футболисты не получают зарплату. Руководители «Химок» опровергли и эти слухи.

Ранее бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что упущенная победа команды в матче с «Химками» стала для него неожиданностью. При этом он подчеркнул, что в футболе невозможно не терять очки.