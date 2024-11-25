Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: проигрыш «Химкам» стал неожиданностью

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что упущенная победа команды в матче с «Химками» стала для него неожиданностью. При этом он подчеркнул, что в футболе невозможно не терять очки, сообщает «Чемпионат» .

«„Краснодар“ продолжает не проигрывать в этом сезоне РПЛ, что вселяет некоторую уверенность. Но желательно не терять очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы, ведь клуб борется за пьедестал», — заявил Синицын.

Он также подчеркнул, что потеря лидерства в РПЛ никак не отразится на команде, ведь впереди важное для чемпионата время — весна. Футболист напомнил, что «Краснодар» 11 раз подряд одерживал победу в чемпионате.

«Сейчас произошел небольшой спад, который вызван усталостью или чем-то еще. А в остальном все хорошо», — добавил экс-вратарь.

Ранее стало известно, что российскую футбольную сборную не допустят до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Церемония жеребьевки состоится 13 декабря в швейцарском Цюрихе, а отборочные игры в Европе стартуют в марте следующего года.