Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026

Российскую футбольную сборную не допустят до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сообщает МАТЧ ТВ .

Церемония жеребьевки состоится 13 декабря в швейцарском Цюрихе, а отборочные игры в Европе стартуют в марте следующего года.

«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде», — заявил собеседник спортивного телеканала.

Он подчеркнул, что мнение УЕФА и ФИФА не менялось с момента отстранения и связано с вопросами безопасности.

При этом второй источник МАТЧ ТВ рассказал, что минимальный шанс на допуск национальной сборной к отбору на ЧМ-2026 все же сохраняется. Команду могут включить в отборочную группу до старта квалификации.

Ранее футболисты российской сборной по футболу забили 11 голов команде Брунея, обновив командный рекорд. Свой следующий матч Россия проведет 19 ноября против сборной Сирии на стадионе в Волгограде.