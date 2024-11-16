Футбольная сборная России обновила рекорд в матче с Брунеем

сегодня в 02:03

Товарищеский матч прошел в Краснодаре. Почти 27 тысяч болельщиков смогли увидеть 11 голов в ворота соперника россиян — сборной Брунея.

Всего в последних пяти встречах россияне забили 30 голов и не пропустили ни одного. В ноябре 2023 года сборная России разгромила футболистов из Кубы (8:0), делятся статистикой аналитики агентства.

Предыдущий рекорд сборной России был установлен в июне 2019 года в матче отборочного турнира на чемпионат Европы с командой Сан-Марино. Тогда футболисты забили девять безответных мячей.

Свой следующий матч российская сборная проведет 19 ноября на стадионе в Волгограде против сборной Сирии.