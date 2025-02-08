Сами себя эвакуировали: парни вывели гостей скейт-парка из пылающего Электрозавода

Парни Федор и Артем рассказали, что когда другие посетители скейт-парка стали паниковать из-за начавшегося пожара, они взяли себя в руки и показали, как покинуть здание через технические помещения, сообщает SHOT .

«Мы сами себя эвакуировали. Ребята начали паниковать, выламывали двери. Мы через технические помещения по балкам на четвертый этаж и потом по лестнице», — рассказал один из парней, как нашел выход к спасению, который также показали всем остальным посетителям скейт-парка.

По словам очевидцев пожара, помещения бывшего здания Электрозавода затянуло дымом за пару минут.

Ранее сообщалось, что пожар, площадь которого уже выросла до 800 «квадратов», мог начаться из-за короткого замыкания. При этом автоматического оповещения о начавшемся пожаре не было.

Предварительно известно, что пострадали пять человек, 120 эвакуировались самостоятельно, а около 80 горожан на свежий воздух вывели спасатели.