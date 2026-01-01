сегодня в 16:35

Сальдо сообщил о сгоревшем заживо ребенке при атаке ВСУ

Украинцы атаковали машину с семьей в районе Тарасовки в Херсонской области, в авто заживо сгорел ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как отметил губернатор, БПЛА атаковал легковой автомобиль, в котором ехали дедушка, бабушка, их взрослая дочь с 5-летним сыном. Малыш погиб, взрослые получили множественные ранения.

По его словам, всех пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую ЦРБ.

Кроме того, в новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданиям кафе и гостиницы в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.