сегодня в 10:22

Более 20 мирных жителей погибли в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Свыше 20 мирных жителей погибли в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, в новогоднюю ночь ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками по зданию кафе в населенном пункте Хорлы. В результате атаки киевского режима погибли более 20 человек, еще свыше 50 пострадали.

По факту террористической атаки Киева возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

«Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее Минобороны показало кадры отражения атаки украинских беспилотников самолетного типа на резиденцию президента РФ.

