Сальдо: 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура из-за атаки ВСУ
Фото - © Медиасток.рф
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 2 и 3 января в регионе объявлены днями траура в связи с террористической атакой киевского режима на мирных жителей в новогоднюю ночь.
«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире. Пусть весь мир видит, какой именно „мир“ они предлагают. <…> Регион скорбит вместе с семьями погибших», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на кафе в населенном пункте Хорлы погибли 24 мирных жителя, еще десятки граждан пострадали, в том числе женщины и дети. Киевский режим ударил по заведению, когда люди отмечали Новый год.
Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.
