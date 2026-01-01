Сальдо: 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура из-за атаки ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 2 и 3 января в регионе объявлены днями траура в связи с террористической атакой киевского режима на мирных жителей в новогоднюю ночь.

«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире. Пусть весь мир видит, какой именно „мир“ они предлагают. <…> Регион скорбит вместе с семьями погибших», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ на кафе в населенном пункте Хорлы погибли 24 мирных жителя, еще десятки граждан пострадали, в том числе женщины и дети. Киевский режим ударил по заведению, когда люди отмечали Новый год.

Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.

