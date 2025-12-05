«С русскими так и надо поступать»: украинец-русофоб пытал в рехабе «Антонов PRO»

В скандальном рехабе «Антонов PRO» работал мужчина-надзиратель, который пытал людей в подвале. Им оказался украинец, ненавидящий русских, сообщает SHOT .

По словам постояльцев, именно консультант Сергей Андреевич занимался пытками в реабилитационном центре. Он придерживался тюремных законов, заливал людям в рот горячую воду, насиловал женщин и приговаривал: «С вами, русскими, так и надо поступать».

Также появилась информация, что среди надзирателей был человек с нацистскими татуировками. Постояльцы рехаба уверяют, что его перевели в пермское отделение.

Ранее стало известно, что минимум 4 пациента пострадали от действий работников элитного реабилитационного цента «Антонов PRO» в Видном. Их морили голодом, пытали и избивали. Силовики нагрянули в учреждение после того, как один из пациентов пожаловался на избиения.

Данное учреждение рекламировали многие звезды, среди которых Нилетто, Тимати и Миша Литвин. Владелец рехаба Максим Антонов задержан после прилета из Таиланда. Жена Антонова также работает в центре.

