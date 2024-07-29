РЖД: 12 детей госпитализировали из сошедшего поезда в Волгоградской области

В результате ДТП с участием пассажирского поезда на ж/д переезде в Волгоградской области в медучреждения госпитализированы 30 человек, в том числе 12 детей, сообщает пресс-служба РЖД.

Также были госпитализированы помощник машиниста, 2 проводника-студотрядовца и водитель грузовика. Около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.

«Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста», — говорится в сообщении.

В понедельник из-за столкновения поезда с КАМАЗом с рельсов сошли 9 вагонов поезда Казань — Адлер, 7 из них опрокинулись. ЧП произошло под Волгоградом. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.

В РЖД организовали горячую линию по вопросам схода поезда. Позвонить можно по телефону: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.