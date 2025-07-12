В Уфе банда подростков избила маленьких брата и сестру с аутизмом, которые играли на детской площадке. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося, сообщает Ufa1.ru .

Инцидент произошел 9 июля на детской площадке в Калининском районе столицы Башкортостана.

«Площадка у нас спокойная, дети все друг друга знают, мы знакомы с родителями. Никогда конфликтов не было. Подростки наши местные, если дети и малыши начинают драться, замечания делают, присматривают за ними. Другие дети знают, что мои с инвалидностью и относятся с пониманием, как к равным», — рассказала местная жительница Элита П.

По ее словам, в среду сын с дочерью играли с собакой на детской площадке, когда на ней появилась группа неизвестных подростков. С прогулки дети вернулись в грязи и ссадинах, сказав матери, что подростки напали на них. Сначала подростки приставали к детям и толкали их. Затем у детей отобрали собаку и начали издеваться над животным.

Дети рассказали, что брат с сестрой бросились на защиту питомца. Подростки засунули собаке в пасть тухлую рыбу, посыпанную неизвестным веществом. Потом ушли, но вернулись с арматурой, которой тыкали в детей и собаку. В результате нападения подростков мальчик получил ушиб передней брюшной стенки, сотрясение мозга, синяки и ссадины, у дочери ушиб почки и другие раны. Собаку отвели к ветеринару, она до сих пор боится оставаться одна.

Элита выяснила, что похожие хулиганы напали еще как минимум на одного ребенка-инвалида, а также разоряют клумбы в соседних дворах. В настоящее время девушке не удалось найти подростков.

Местная прокуратура в ходе проверки установит личности подростков и все обстоятельства случившегося.

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