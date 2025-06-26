Избил черенком от лопаты: мужчина напал на подростка-мотоциклиста в Подмосковье

23 июня прошлого года юноша поехал к папе в деревню. Там он вместе с другом решил покататься на мотоциклах. Мальчики доехали до конца деревни, а затем поехали к своему дому. В то же время один из соседей взял черенок от лопаты и им сбил подростка с мотоцикла, а затем избил ребенка.

После этого парень встал и пожаловался на боли в руке. Но агрессивный сосед продолжил избивать пострадавшего. В больнице мальчику диагностировали закрытый перелом со смещением.

«Ребенок приехал к отцу на дачу, в конце этого поселка есть выезд в лес и из-за того, что через этот поселок проезжают мотоциклисты, жильцы стали бороться с ними. У них это в поселке не первый случай, когда нападают на детей», — поделилась мама подростка.

В начале этого года по факту нападения на ребенка возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Но до сих пор в суд дело не передали. Родственники пострадавшего уверены, что этот процесс намеренно затягивают. 25 июня семья подала заявление в Генпрокуратуру России.