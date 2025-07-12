Это не Пугачева: назван самый богатый артист России

В Беларуси проходит фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Ведущий церемонии открытия, диктор Владимир Березин назвал имя самого богатого артиста России. Им оказался певец Юрий Антонов, сообщает «7Дней.ru» .

Раньше самой обеспеченной артисткой в стране считали Аллу Пугачеву. Теперь же пальма первенства перешла к певцу, композитору, народному артисту России Юрию Антонову. 80-летний певец редко выходит на сцену и выбирает только мероприятия самого высокого уровня.

Своим заявлением Березин опроверг информацию о том, что самыми богатыми сегодня считаются Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Надежда Кадышева, чья популярность резко выросла, а потом у певицы обнаружили элитное жилье.

Ранее стало известно, что до конца июля прибрежную территорию возле усадьбы певицы Аллы Пугачевой выставят на аукцион. Один из претендентов планирует построить там яхт-клуб и небольшую баню на понтоне.