Вода в Подмосковье прогрелась до +25 градусов

Температура воды в Подмосковье прогрелась до +25 градусов. Такая же вода сейчас на курортах Черноморья, сообщает SHOT .

Например, красногорский пляж «Синичка» уже с трудом справляется с наплывом отдыхающих. Народ толпится у воды, кто-то загорает стоя, некоторые устраиваются даже на лавочках.

Атмосфера душная, на улице +34 градуса. Жители Подмосковья стараются охладиться на местных пляжах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что египетские ночи в столице продлятся до 14 июля. Опасные и очень жаркие дни ждут москвичей в субботу, воскресенье и понедельник.