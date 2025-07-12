Вильфанд: египетские ночи в Москве продлятся до 14 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что египетские ночи в столице продлятся до 14 июля. Опасные и очень жаркие дни ждут москвичей в субботу, воскресенье и понедельник, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

По словам синоптика, в темное время суток температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Вильфанд объяснил, что ночи будут жаркие из-за феномена «теплового острова». Высотные здания накапливают солнечную энергию днем, а затем отдают ее ночью.

Только к середине или концу следующей недели начнется постепенное снижение температуры. Резкого спада не будет, но показатели вернуться к естественным для сезона.

12 июля в Москве и Подмосковье ожидается от 33 до 35 градусов жары. Местами на жителей региона обрушится гроза и град, пройдет кратковременный дождь.