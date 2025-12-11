Рынок в Петербурге потушили, есть погибшие и пострадавшие

сегодня в 09:32

Пожар потушили на Правобережном рынке в Петербурге

Пожарные всю ночь тушили Правобережный рынок в Санкт-Петербурге, ликвидировать огонь удалось только к утру, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Рынок загорелся 10 декабря. Площадь пожара составила 300 кв. м. Позднее спасатели локализовали пожар на 1,5 тыс. «квадратах». По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В результате ЧП один человек погиб, также пострадали трое. На тушении огня от МЧС работали 96 человек и 26 единиц техники.

В Роспотребнадзоре провели исследования проб воздуха. Они показали, что дышать в районе Правобережного рынка безопасно.

