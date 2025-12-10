сегодня в 19:49

Спасатели локализовали пожар на 1500 «квадратах» на рынке в Петербурге

Площадь мощного пожара на Правобережном рынке Санкт-Петербурга к моменту локализации пламени достигла 1500 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что при пожаре травмы получил 55-летний мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Быстрому разрастанию огня способствует большое количество легковоспламеняющихся материалов внутри постройки. На месте происшествия задействованы 26 машин спецтехники и 96 сотрудников МЧС. На момент публикации заметки площадь горения достигла 1500 квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», горение удалось локализовать. С места происшествия взяли пробы воздуха, чтобы проверить его на безопасность для местных жителей.

Ранее сообщалось, что от горящего здания в небо поднимались клубы черного густого дыма. Из помещений вырывались языки пламени. Спасатели делают все возможное, чтобы потушить пожар как можно скорее.

