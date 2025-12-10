Рынок загорелся в Санкт-Петербурге

сегодня в 19:06

Двухэтажное здание рынка загорелось на площади 300 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В тушении пожара задействованы 30 сотрудников. Также используют шесть единиц техники.

Людей из строения эвакуировали. Информации о количестве пострадавших нет.

На опубликованной записи от здания идет черный дым. Возгорание сильное.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь затронул несколько этажей. Пострадали пять человек.

