Рынок загорелся в Санкт-Петербурге
Двухэтажное здание рынка загорелось на площади 300 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В тушении пожара задействованы 30 сотрудников. Также используют шесть единиц техники.
Людей из строения эвакуировали. Информации о количестве пострадавших нет.
На опубликованной записи от здания идет черный дым. Возгорание сильное.
Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь затронул несколько этажей. Пострадали пять человек.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.