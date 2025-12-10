Огонь охватил несколько этажей: видео крупного пожара в ТЦ Улан-Удэ

сегодня в 10:56

Появилось видео крупного пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ

Крупный пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь охватил уже несколько этажей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пострадали пять человек: троих госпитализировали, еще двоим оказывают амбулаторную помощь. На месте работают оперативные службы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как пылает фасад в торце здания. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.

Из торгового центра самостоятельно вышли 50 человек. В тушении задействовано 14 единиц техники.

