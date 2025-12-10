Пятеро обратились к медикам: торговый центр «Баянгол» вспыхнул в Улан-Удэ
Пожар произошел в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ
Фото - © Медиасток.рф
В торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло задымление. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Помещения ТЦ проверяют пожарные, возгорание тушат.
Из торгового центра самостоятельно вышли 50 человек. За медпомощью с признаками отравления угарным газом обратились 5 человек.
На месте происшествия находятся 39 сотрудников МЧС. Задействованы 14 единиц техники.
