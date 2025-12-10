сегодня в 23:48

В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за пожара на рынке

В Петербурге из-за пожара в здании рынка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Сейчас возгорание локализовано. Площадь мощного пожара на Правобережном рынке Санкт-Петербурга к моменту локализации пламени достигла 1500 квадратных метров. На месте пожара нашли погибшего.

Быстрому разрастанию огня способствует большое количество легковоспламеняющихся материалов внутри постройки. На месте происшествия были задействованы 26 машин спецтехники и 96 сотрудников МЧС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.