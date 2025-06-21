«Русская власть скоро закончится»: устроившего пьяный дебош нелегала выгнали из РФ

В Тюмени задержали и на трое суток отправили под арест мужчину из Кыргызстана. Он устраивал дебош в общественном месте и кричал: «Ваша русская власть скоро закончится», сообщает URA.ru со ссылкой на судебное дело.

В момент инцидента он был нетрезв. Мигрант приставал к людям на первом этаже отеля на улице Ватутина в Тюмени, пр этом матерился.

Сначала мужчину посадили в спецприемник на трое суток за мелкое хулиганство. Однако затем правоохранители обнаружили, что задержанный находится в РФ нелегально.

Он прожил в России 3 месяца, выехал и заехал обратно, хотя мигрантам после выезда нужно выждать 90 дней. Также мужчина не встал на миграционный учет, не получил патент и разрешение на работу.

Суд оштрафовал мигранта на 2 тыс. рублей. Также его выдворили из РФ.

Ранее мигрант угнал машину у матери бойца СВО под Рязанью. Затем он разбил авто в ДТП.