Мигрант угнал машину у матери бойца СВО и разбил ее под Рязанью

В Сети распространилась информация о том, что мужчина без разрешения взял машину женщины, чей сын в настоящее время участвует в специальной военной операции. Во время угона автомобиля он не соблюдал правила дорожного движения и попал в аварию, серьезно повредив авто. Мать бойца СВО переживает, что злоумышленник может уйти от ответственности за угон и ДТП.

Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления Рязанской области Олегу Васильеву проверить обстоятельства дела.

Васильев должен сначала доложить о первых результатах проверки, а потом представить полный отчет. Центральный аппарат СК будет следить за выполнением этого поручения и ходом проверки.