Российские экипажи Су-34 нанесли очередной удар по украинским позициям на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар российские экипажи смогли нанести с помощью фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее средства ПВО сбили за ночь ракеты «Точка-У», реактивные снаряды Vampire, малоразмерные воздушные шары и украинские беспилотники над российскими регионами.

Над Белгородской областью уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 дронов и два малоразмерных воздушных шара. Помимо этого, три беспилотника ВСУ сбили над Ростовской областью.