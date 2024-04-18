В Минобороны сообщили об отражении ночной украинской атаки на российские регионы

Средства ПВО сбили за ночь ракеты «Точка-У», реактивные снаряды Vampire, малоразмерные воздушные шары и украинские беспилотники над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Белгородской областью уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 дронов и два малоразмерных воздушных шара. Помимо этого, три беспилотника ВСУ сбили над Ростовской областью.

Также средства ПВО уничтожили три малоразмерных воздушных шара и перехватили один БПЛА над территорией Воронежской области.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.