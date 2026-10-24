Силы ПВО сбили французскую крылатую ракету воздушного базирования SCALP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) засекли и уничтожили французскую крылатую ракету воздушного базирования SCALP, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 вражеских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Прошедшей ночью над российскими регионами, Азовским и Черным морями перехватили 616 БПЛА противника самолетного типа.

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