Жену Левы Би‑2* объявили в розыск судебные приставы в России

Жену лидера группы «Би‑2» Игоря Бортника* объявили в розыск судебные приставы в России. С начала СВО 57-летняя Ася Бортник перестала оплачивать имущественный налог за квартиру в Москве, сообщает SHOT .

Ася вместе со звездным супругом покинула Россию еще в 2022 году. В Москве у них осталась недвижимость на улице 1905 года. Оказалось, что это две квартиры, объединенные в одну, общей площадью 121 кв. м.

С 2022 года женщина перестала платить ежегодный налог на имущество. За это Федеральная налоговая служба подала на Асю иск, который был удовлетворен и передан судебным приставам. Теперь Бортник должна погасить задолженность в размере 89,3 тыс. рублей.

Приставы возбудили производство по взысканию долга, но семья Бортник* успела избавиться от единственной недвижимости, переписав ее на знакомого, 41-летнего риэлтора Ивана К. Мужчина специализируется на иностранной недвижимости от 35 тыс. евро и выше.

При этом для взыскания долга приставы могут подать в суд, чтобы признать сделку мнимой. Иск с высокой вероятностью удовлетворят. Квартиру в таком случае выставят на торги.

* Внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

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