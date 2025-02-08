Россиянка упала со скалы из-за неудачного селфи в турецкой Анталье

SHOT: россиянка упала со скалы на камни, когда делала селфи в турецкой Анталье

Россиянка потеряла равновесие и упала со скалы, когда делала селфи в турецкой Антальи. Инцидент случился днем 7 февраля в районе Муратпаш, сообщает SHOT .

Пострадала 28-летняя Наиля Вохидова. Она забралась на камни, чтобы сделать красивое селфи. Однако потеряла равновесие и упала с большой высоты на камни.

Турки и другие отдыхающие, наблюдавшие за случившимся, позвонили в местные службы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.

Оказалось, что Вохидова сильно повредила ногу. Сама идти она не могла. Женщину дотащили до кареты скорой помощи на носилках, после чего госпитализировали.

Ранее пьяная россиянка устроила ДТП в Индии. Она ехала на коленях у водителя.