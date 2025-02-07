Ехала на коленях водителя: пьяная россиянка устроила ДТП в Индии
Три человека пострадали в ДТП в Индии, которое устроила пьяная россиянка
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В городе Райпур в Индии три человека сильно пострадали в ДТП в Индии, которое устроила пьяная россиянка, сообщает РЕН ТВ.
Во время аварии женщина ехала на коленях у местного водителя, который тоже был пьян. Они передвигались на машине Tata Indigo с номерами правительства по выделенной дороге.
По информации Jagbani, на трассе пьяные влетели в мопед, на котором сидели трое молодых парней. Удар был очень сильный. В результате столкновения людей и скутер откинуло от авто на несколько метров.
Когда на место ДТП прибыли полицейские, то россиянка устроила скандал. В итоге водитель и пассажирка из РФ были задержаны до выяснения обстоятельств.