Ярошенко связал отказ Мерца от Генассамблеи ООН со страхом встречи с Лавровым

Политический консультант Алексей Ярошенко допустил, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку на Генассамблею ООН из-за возможной встречи с Сергеем Лавровым, пишет «Абзац» .

Агентство DPA сообщило, что Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на неделю высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В правительственных кругах заявили, что канцлеру необходимо остаться в Берлине, не уточнив причин.

«После своих высказываний о России Мерц мог не захотеть встречаться с Сергеем Лавровым. Одно дело — публично обвинять Россию или ее руководство, а другое — сказать это лично министру иностранных дел и ответить на его вопросы. Поэтому такой личный политический фактор вполне возможен», — рассказал политический консультант Алексей Ярошенко.

Он добавил, что западные государства стремятся снизить роль ООН как площадки для равного диалога.

«Западу не нравится, когда надо считаться с мнением кого-то и когда какие-то страны ограничивают их действия. В Генеральной Ассамблее все голоса равны, а такая система мешает доминированию одной части света, поэтому происходит последовательное выхолащивание смысла ООН», — заключил эксперт.

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