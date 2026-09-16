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Когда дадут отопление в Москве и Подмосковье в 2026 году: даты, температура и куда жаловаться

Шпаргалки

Фото - © Медиасток.рф

В материале РИАМО рассказываем, когда в квартирах Москвы и Подмосковья станет теплее, как подготовить батареи к пуску тепла и что делать, если отопление не дают в срок.

Когда включат отопление в Подмосковье в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

В 2026 году точного срока подачи тепла в дома Московской области еще нет. В прошлом году отопление дали в последней декаде сентября, годом ранее – в начале октября. Так происходит потому, что сроки включения отопления зависят от температуры на улице.

Так, по закону отопительный период должен начаться не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. При этом муниципальные власти могут принять решение о начале отопительного сезона раньше, если погодные условия этого требуют.

На прошлой неделе в Московской области прошли пробные топки. Специалисты фиксируют давление и температуру теплоносителя, проверяют герметичность соединений и работу автоматики. Параллельно профильные службы контролируют готовность аварийных бригад и резервных источников питания.

Когда дадут отопление в Москве в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

Точного срока подачи отопления в Москве тоже еще неизвестен. Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предположила, что среднесуточная температура в Московском регионе, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября, поэтому отопление в этом году начнут давать не раньше первой декады октября. Она отметила, что в начале октября будет еще около 9 градусов, а 5 октября температура перейдет к более низким значениям.

Как включают отопление в Москве и Подмосковье: порядок подачи тепла

Фото - © Медиасток.рф

Обычно подключение отопления проходит в несколько этапов:

  1. Сначала тепло подают в социальные объекты — детские сады, школы, больницы и поликлиники.
  2. Затем начинают подключать жилой фонд.
  3. После запуска специалисты проверяют работу системы и устраняют возникающие неполадки.

Специалисты отмечают, что дата запуска отопления и дата подачи тепла в конкретный дом могут отличаться, так как для отладки может понадобиться время.

Как узнать дату включения отопления по адресу дома

Фото - © Медиасток.рф

Как проверить дату подачи отопления в доме в Подмосковье

  1. Онлайн на портале коммунальных услуг МКД. Достаточно просто ввести адрес дома, и можно узнать свою дату.
  2. В своей управляющей компании. Достаточно позвонить или написать в свою УК, где сообщат о приблизительной или конкретной дате пуска отопления.

Как узнать, когда дадут отопление в вашем доме в Москве

В Москве о конкретной дате отопления в конкретном доме можно узнать в своей управляющей компании. Найти контакты можно на информационной доске в подъезде  либо на сайте Дома Москвы, введя адрес МКД.

Какая температура должна быть в квартире, школе и офисе в отопительный сезон

Фото - © Медиасток.рф

Во время отопительного сезона температура должна быть:

  • в жилом помещении — не ниже 18°С (в угловых комнатах — 20°С);
  • в детском саду: в спальных помещениях — 18 °C, в спортивных залах — 17 °C, душевых — 25 °C, в столовой, в помещениях культурно-массового назначения и для занятий — 18 °C;
  • в школе: во всех основных помещениях — 18°С—24°С, в спортзале и мастерских — 17°С—20°С;
  • на рабочем месте — в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от 16°С—18°С (работа, требующая больших физических усилий) до 22°С—24°С (например, работа на предприятиях точного приборо- и машиностроения). Температура в офисе в отопительный период должна быть 21°С—23°С.

Что делать, если нет отопления в квартире или батареи холодные

Фото - © Медиасток.рф

Если отопительный сезон начался, а в вашей квартире батареи холодные в течение пяти дней после старта, сообщите об этом. Писать и звонить в ведомства можно и в случае, если батареи недостаточно горячие, и при любых проблемах с отоплением.

Куда жаловаться, если нет отопления в Москве

Куда жаловаться на холодные батареи в Подмосковье

  • Позвонить в свою управляющую компанию или ТСН. Адрес и контакты можно найти на информационной доске в подъезде или на сайте;
  • Позвонить по телефону горячей линии министерства энергетики Московской области: 8(499)455-54-15 или в круглосуточную диспетчерскую службу: 8(498)602-01-40.
  • Написать на портал «Решаем проблемы вместе»: в разделе «Создать сообщение» необходимо описать проблему с указанием адреса. Не забудьте авторизоваться.
  • Обратиться в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, если проблему не решили в УК. Можно позвонить в единый колл-центр: 8(498)602-83-47 или написать на электронную почту mstg@mosreg.ru.