Когда дадут отопление в Москве и Подмосковье в 2026 году: даты, температура и куда жаловаться

Когда включат отопление в Подмосковье в 2026 году

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В 2026 году точного срока подачи тепла в дома Московской области еще нет. В прошлом году отопление дали в последней декаде сентября, годом ранее – в начале октября. Так происходит потому, что сроки включения отопления зависят от температуры на улице.

Так, по закону отопительный период должен начаться не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. При этом муниципальные власти могут принять решение о начале отопительного сезона раньше, если погодные условия этого требуют.

На прошлой неделе в Московской области прошли пробные топки. Специалисты фиксируют давление и температуру теплоносителя, проверяют герметичность соединений и работу автоматики. Параллельно профильные службы контролируют готовность аварийных бригад и резервных источников питания.