Когда дадут отопление в Москве и Подмосковье в 2026 году: даты, температура и куда жаловаться
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В материале РИАМО рассказываем, когда в квартирах Москвы и Подмосковья станет теплее, как подготовить батареи к пуску тепла и что делать, если отопление не дают в срок.
Когда включат отопление в Подмосковье в 2026 году
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В 2026 году точного срока подачи тепла в дома Московской области еще нет. В прошлом году отопление дали в последней декаде сентября, годом ранее – в начале октября. Так происходит потому, что сроки включения отопления зависят от температуры на улице.
Так, по закону отопительный период должен начаться не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. При этом муниципальные власти могут принять решение о начале отопительного сезона раньше, если погодные условия этого требуют.
На прошлой неделе в Московской области прошли пробные топки. Специалисты фиксируют давление и температуру теплоносителя, проверяют герметичность соединений и работу автоматики. Параллельно профильные службы контролируют готовность аварийных бригад и резервных источников питания.
Когда дадут отопление в Москве в 2026 году
Фото - © Медиасток.рф
Точного срока подачи отопления в Москве тоже еще неизвестен. Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предположила, что среднесуточная температура в Московском регионе, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября, поэтому отопление в этом году начнут давать не раньше первой декады октября. Она отметила, что в начале октября будет еще около 9 градусов, а 5 октября температура перейдет к более низким значениям.
Как включают отопление в Москве и Подмосковье: порядок подачи тепла
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Обычно подключение отопления проходит в несколько этапов:
- Сначала тепло подают в социальные объекты — детские сады, школы, больницы и поликлиники.
- Затем начинают подключать жилой фонд.
- После запуска специалисты проверяют работу системы и устраняют возникающие неполадки.
Специалисты отмечают, что дата запуска отопления и дата подачи тепла в конкретный дом могут отличаться, так как для отладки может понадобиться время.
Как узнать дату включения отопления по адресу дома
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Как проверить дату подачи отопления в доме в Подмосковье
- Онлайн на портале коммунальных услуг МКД. Достаточно просто ввести адрес дома, и можно узнать свою дату.
- В своей управляющей компании. Достаточно позвонить или написать в свою УК, где сообщат о приблизительной или конкретной дате пуска отопления.
Как узнать, когда дадут отопление в вашем доме в Москве
В Москве о конкретной дате отопления в конкретном доме можно узнать в своей управляющей компании. Найти контакты можно на информационной доске в подъезде либо на сайте Дома Москвы, введя адрес МКД.
Какая температура должна быть в квартире, школе и офисе в отопительный сезон
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Во время отопительного сезона температура должна быть:
- в жилом помещении — не ниже 18°С (в угловых комнатах — 20°С);
- в детском саду: в спальных помещениях — 18 °C, в спортивных залах — 17 °C, душевых — 25 °C, в столовой, в помещениях культурно-массового назначения и для занятий — 18 °C;
- в школе: во всех основных помещениях — 18°С—24°С, в спортзале и мастерских — 17°С—20°С;
- на рабочем месте — в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от 16°С—18°С (работа, требующая больших физических усилий) до 22°С—24°С (например, работа на предприятиях точного приборо- и машиностроения). Температура в офисе в отопительный период должна быть 21°С—23°С.
Что делать, если нет отопления в квартире или батареи холодные
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Если отопительный сезон начался, а в вашей квартире батареи холодные в течение пяти дней после старта, сообщите об этом. Писать и звонить в ведомства можно и в случае, если батареи недостаточно горячие, и при любых проблемах с отоплением.
Куда жаловаться, если нет отопления в Москве
- позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
- позвонить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53 (круглосуточно);
- оставить заявку через сервис «Вызов мастера»;
- оставить заявку через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
- обратиться в управляющую компанию (если она не подключена к единой диспетчерской службе ДЖКХ);
- обратиться в Мосжилинспекцию по электронной почте, через электронную приемную, либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19.
Куда жаловаться на холодные батареи в Подмосковье
- Позвонить в свою управляющую компанию или ТСН. Адрес и контакты можно найти на информационной доске в подъезде или на сайте;
- Позвонить по телефону горячей линии министерства энергетики Московской области: 8(499)455-54-15 или в круглосуточную диспетчерскую службу: 8(498)602-01-40.
- Написать на портал «Решаем проблемы вместе»: в разделе «Создать сообщение» необходимо описать проблему с указанием адреса. Не забудьте авторизоваться.
- Обратиться в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, если проблему не решили в УК. Можно позвонить в единый колл-центр: 8(498)602-83-47 или написать на электронную почту mstg@mosreg.ru.