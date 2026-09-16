Росавиация отказалась резать квоты зарубежным авиакомпаниям

Росавиация не станет урезать число чартерных рейсов, выполняемых зарубежными авиакомпаниями в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Ядрова.

Он подчеркнул, что введение каких-либо лимитов для зарубежных компаний сейчас не входит в повестку профильных ведомств — Росавиации и Минтранса.

Зарубежные перевозчики летают в российские города по прежней схеме. Они получают допуски, которые оформляются по их индивидуальным заявкам в стандартном порядке.

Таким образом глава Росавиации ответил на инициативу руководителя «Аэрофлота» Сергея Александровского. Он заявил об увеличении доли на рынке зарубежных авиакомпаний и призвал жестче регулировать выдачу допусков для иностранных чартеров.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.