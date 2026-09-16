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Волочкова рассказала, как работа помогла ей справиться с депрессией

Культура

Фото - © РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что справляется с депрессией благодаря работе у станка, сообщает Общественная Служба Новостей.

Экс-прима Большого театра поделилась, что после травм и операций вернулась к работе у станка. По ее словам, труд помогает ей преодолевать депрессию.

«Мой дорогой, какие депрессии? Я только недавно восстановилась после травм и операций, а теперь у меня есть возможность снова пахать у станка. Депрессию я лечу с помощью своего трудоголизма, мне некогда страдать. Знаете, я, честно говоря, свое уже отстрадала, поэтому о чем тут еще говорить? Страдать я очень устала, с меня хватит», — сказала Волочкова.

Балерина пожелала людям, столкнувшимся с осенней депрессией, поскорее ее преодолеть.

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