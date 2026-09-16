Казань в 2028 году примет Всемирные игры кочевников

Татарстан получил право провести VII Всемирные игры кочевников в 2028 году. Точные даты и площадки пока не определили, сообщает «Челны Live» .

Право провести следующий турнир Татарстану передали на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Киргизии. Раис Татарстана Рустам Минниханов принял символ Игр — сосуд «коекер» — от главы администрации президента Киргизии Адылбека Касымалиева.

VI Игры завершились 6 сентября. В соревнованиях по 43 видам спорта выступили спортсмены более чем из 100 стран. Россия завоевала 34 медали — семь золотых, семь серебряных и 20 бронзовых — и заняла третье место. Победил Кыргызстан с 72 наградами, вторым стал Казахстан с 64 медалями.

Точные сроки турнира в Татарстане пока не назвали, но Игры традиционно проводят в сентябре. В Казани есть стадион «Ак Барс Арена», ипподром, Центр стрельбы из лука и Дворец единоборств.

«Бизнес Online» также называл возможной площадкой Болгар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.