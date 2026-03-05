Россиянина второй день держат в изоляторе в Малайзии из-за царапины в лифте

Россиянина задержали в Малайзии после того, как он якобы оставил царапину в лифте элитного отеля. Его посадили в изолятор и требуют 10 тыс. долларов (800 тыс. рублей) за освобождение, сообщает SHOT .

Ирина и Александр отдыхали в пятизвездочном отеле DeFace Platinum Suites в центре Куала-Лумпура. В один из дней, когда супруги спускались на лифте, мужчина провел рукой по стене, которая была поцарапана.

За россиянами в этот момент наблюдали сотрудники отеля — они решили, что имущество испортил именно Александр. В отель вызвали полицию.

В итоге россиянина задержали и отправили в изолятор на время выяснения всех обстоятельств. Он находится там уже второй день, впереди еще четыре дня заключения. Руководство отеля говорит, что может забрать заявление из полиции, но для этого россиянину надо заплатить 10 тыс. долларов.

Супруга Александра отказывается платить, так как на видеозаписи с камеры нет факта нарушения. Она не знает, что сделать для освобождения мужа. Между тем время проживания россиян в отеле заканчивается через два дня. Также у них истекает срок визы.

Ранее туристы неоднократно жаловались на данный отель. По их словам, сотрудники часто перекладывают ответственность за сломанную технику на отдыхающих. Три недели назад еще одну семью обвинили в порче имущества. Якобы супруги сломали телевизор, который был неисправен еще до заселения.

