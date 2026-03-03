Птица врезалась в окно: россиянку в Таиланде засыпало градом осколков в джакузи

Россиянку в Таиланде засыпало осколками в джакузи после того, как в окно виллы врезалась птица. Девушка получила десятки порезов по всему телу, сообщает Baza .

Девушка находилась на арендованной вилле в Паттайе и нежилась в джакузи. В какой-то момент в окно комнаты врезалась дезориентированная птица. В результате стекло треснуло, а осколки полетели прямо на туристку с высоты четырех метров.

Россиянке пришлось выбираться из комнаты по стеклу. Рассыпавшиеся осколки сильно ранили ее — девушка получила десятки порезов. Серьезно пострадали руки, ноги и шея.

Девушку доставили в больницу Паттайи, там ей провели операцию. Затем клиника выставила ей счет на 400 тысяч рублей. Страховая компания не стала покрывать эти расходы. Она заявила, что за случившееся должна отвечать владелица виллы.

Россиянка хочет подать в суд, но процесс рассмотрения дела может затянуться на год. Сейчас пострадавшая остается в Таиланде, пока врачи не разрешают ей вылетать домой.

