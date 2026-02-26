У россиянки требуют почти 1,5 млн руб за освобождение сына из тайского изолятора

В Таиланде россиянин попал в изолятор за якобы ограбление офиса. Теперь с его матери требуют почти 1,5 млн рублей за освобождение сына, сообщает Baza .

Владимир пропал в Таиланде, но перед этим успел предупредить сестру о том, что семью вскоре могут начать шантажировать. После этого с матерью парня связалась некая россиянка Дарья. Она заявила, что Владимир якобы ограбил ее офис в Паттайе, похитив 300 тыс. рублей, технику, документы, часы и кота.

Россиянка рассказала, что парня арестовали после ее заявления. Она прислала его фото в наручниках из какой-то комнаты. Также Дарья отправила видеозапись с якобы моментом кражи, но по факту в кадре видно только то, как Владимир и его друг заходят в офис и через минуту убегают с пустыми руками.

Позднее с матерью парня связался переводчик и сообщил, что семья должна вернуть украденные 300 тыс. рублей и перевести еще 1 млн рублей в качестве залога. Мать Владимира считает, что его оговорила мошенница. Вскоре выяснилось, что на Дарью в Таиланде уже писали заявление. Она представлялась женой российского посла и предлагала приехавшим в страну россиянам помочь с документами, брала с них деньги и пропадала.

Ранее двое граждан России, арестованных в Таиланде по обвинению в убийстве и расчленении, стали фигурантами еще одного уголовного дела. Заявитель рассказал, что мужчины похитили его и требовали крупную сумму денег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.