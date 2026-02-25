Россиян, задержанных в Паттайе за расчленение, заподозрили в еще одном похищении

Двое граждан России, арестованных в Таиланде по обвинению в убийстве и расчленении, стали фигурантами еще одного уголовного дела, сообщает РИА Новости .

Их обвиняют в убийстве 30-летнего владельца тайского наркошопа Михаила Е., который пропал в Паттайе после встречи с бизнес-партнерами в начале января. По предварительным данным, его расчленили и захоронили в пяти разных местах.

Новое дело возбуждено по заявлению еще одного россиянина. По словам потерпевшего, в ноябре 2025 года его похитили те же преступники. Они требовали крупную сумму денег, утверждая, что получили заказ на его убийство, поэтому и предлагали своеобразный откуп.

Как рассказали в полиции, мужчину удерживали несколько часов под дулом пистолета, подвергая психологическому давлению. В какой-то момент один из обвиняемых поставил его лицом к стене, велел выкурить последнюю сигарету, приставил оружие к затылку и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало — пистолет оказался незаряженным, однако потерпевший от пережитого шока испытал резкую боль в области сердца и не смог устоять на ногах.

После этого похитители отпустили мужчину, потребовав принести первый взнос в размере 30 тысяч долларов. В качестве гарантии они оставили себе его российский загранпаспорт. Потерпевшему удалось через несколько дней покинуть Таиланд по временным документам. Далее злоумышленники пытались найти его через соцсети и знакомых в Паттайе.

Вернулся в Таиланд и подал заявление в полицию мужчина только сейчас — после того, как узнал об аресте своих обидчиков по делу об убийстве и расчленении.

