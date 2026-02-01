Расчленили и выкинули: владельца тайского наркошопа из России нашли по частям

Тело пропавшего месяц назад владельца наркошопа Михаила Е. обнаружили в Паттайе. Россиянина расчленили и захоронили в пяти разных местах недалеко от пруда Сой Пхаттанакан, сообщает Baza .

Тайские правоохранительные органы ведут поиск преступников. Похитители запросили выкуп в 120 тыс. долларов. Мать Михаила, приехавшая из России, собрала требуемую сумму, однако преступники перестали выходить на связь.

К настоящему моменту задержан один из подозреваемых, который не является гражданином Таиланда. Предварительно, мотивом для убийства стал долг.

Михаил Е. пропал 7 января после того, как отправился на встречу с партнерами. Незадолго до исчезновения мужчина сообщил матери о планируемой встрече с двумя соотечественниками для обсуждения коммерческой сделки, а также предупредил о рисках. У россиянина был свой наркошоп в Тайланде.

