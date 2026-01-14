Поехал на встречу с партнерами и не вернулся: в Паттайе бесследно исчез россиянин

В Таиланде при загадочных обстоятельствах исчез гражданин России. Известно, что он отправился на встречу с партнерами и после 7 января перестал выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на The Pattaya News.

По словам матери пропавшего 30-летнего Михаила Емельянова, Ольги Лазаренко, ее сын около двух лет жил в Паттайе. Контакт с ним был потерян после 7 января.

Незадолго до исчезновения он сообщил матери о планируемой встрече с двумя соотечественниками для обсуждения коммерческой сделки. Емельянов также предупредил, что встреча может представлять риск, и попросил обратиться в правоохранительные органы, если он не выйдет на связь в течение двух часов. Лазаренко добавила, что незадолго до исчезновения сын взял у нее 10 тыс. долларов на развитие бизнеса.

В настоящее время мать россиянина уже подала заявление о пропаже сына в отделение полиции Паттайи. Предполагается, что полиция Таиланда, вероятно, установила личности бизнес-партнеров Емельянова, но не разглашает эту информацию для сохранения тайны следствия.

Представитель консульского отдела российского посольства в Таиланде сообщил, что о случившемся проинформированы дипломатические службы, родственники поддерживают связь с полицией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.