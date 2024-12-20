Россияне в мессенджер прислали «фото со свадьбы» и украли 50 тыс рублей

43-летней Татьяне из города Мурино прислали ссылку на якобы архив с фотографиями со свадьбы. Женщина перешла по ней и лишились 50 тыс. рублей, сообщает Baza .

Инцидент произошел 12 декабря. Россиянке в Telegram написала подруга и скинула ссылку на якобы архив с фото с праздника. На следующий день Татьяна несколько раз кликнула по ней, пытаясь открыть фотографии, но у нее ничего не получилось.

Спустя некоторое время женщина зашла в приложение банка. Там она обнаружила, что с ее карты пропали все деньги. Часть средств перевели на другие счета, а другую потратили на две покупки на маркетплейсе.

Татьяна сразу же позвонила подруге, но та ответила, что никаких ссылок никому не отправляла. Приятельница отметила, что ее аккаунт в мессенджере взломали.

В итоге женщина обратилась в полицию. Ущерб оценили в 47 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге пенсионерка передала 34,3 млн рублей «сотрудникам ФСБ». Ее убедили в том, что она якобы перевела средства на Украину.