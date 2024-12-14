В Петербурге пенсионерка передала 34,3 млн рублей «сотрудникам ФСБ»
Фото - © Медиасток.рф
Пенсионерку из Санкт-Петербурга обманули на 34,9 млн рублей. Ее убедили в том, что она якобы перевела средства на Украину, рассказал РЕН ТВ источник.
Пенсионерке из Петербурга позвонили «сотрудники ФСБ». Они сказали, что женщина «переводила деньги на Украину» и начали угрожать привлечь ее к ответственности.
Затем аферисты сказали, что могут закрыть на правонарушение глаза. Но только в том случае, если женщина заплатит им 34 млн рублей. Женщина сделала это.
На следующий день она отправила еще 360 тыс. рублей на неизвестный счет. Так аферисты украли у пенсионерки 34,3 млн рублей. Открыто уголовное дело.
Ранее актриса Раиса Рязанова попала в больницу после того, как ее обманули мошенники на четыре млн рублей.